В России выявили 17 611 случаев заражения коронавирусом за сутки

20 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 611 - до 5 316 826. Об этом сообщили журналистам сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

В частности, за сутки было выявлено 249 случаев в Нижегородской области, 235 - в Республике Бурятия, 196 - в Воронежской области, 178 - в Республике Крым, по 165 - в Ростовской и Свердловской областях.

В настоящее время в России продолжают лечение 317 493 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8629 - до 4 869 972. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 189 пациентов в Республике Саха (Якутия), 177 - в Воронежской области, 167 - Ростовской, 143 - Свердловской, 136 - Республике Бурятия.

Число летальных исходов возросло на 450 против 466 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умер 129 361 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 23 летальных случая в Нижегородской области, по 15 - в Свердловской области и Республике Бурятия, 14 - в Ульяновской области, 12 - в Краснодарском крае.

В Москве число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло на 8305 - до 1 286 570. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,65%. Днем ранее было выявлено 9120 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 81 смерть из-за коронавируса (против 76 днем ранее) - это максимальное значение с 19 января. Общее число смертей составило 21 433.

По выздоровлению выписали 2945 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 116 739. В настоящее время в столице продолжают лечение 148 398 человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России продолжил рост и сегодня составил 1,19. Индикатор превышает единицу во всех десяти регионах России с наибольшим количеством заразившихся. В Москве показатель увеличился до 1,22.-0-