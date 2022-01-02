В России выявили 18 233 случая заражения коронавирусом за сутки, минимум с 14 сентября

2 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 233 - до 10 537 966. Об этом сообщили сегодня журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 14 сентября 2021 года. В относительном выражении он составил 0,17%.

Число летальных исходов возросло за сутки на 811 против 847 днем ранее, до 310 518. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,95%.

В стране после коронавируса выздоровели 26 976 человек за сутки. Всего вылечились 9 524 039 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,4% от общего числа заразившихся.

При этом коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России немного вырос и составил 0,89. Он не превышает единицу уже семь недель подряд.

Выше единицы показатель в двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Это Нижегородская область, где он увеличился до 1,1, и Москва, в которой индикатор подскочил до 1,22 - максимума с 29 ноября.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.-0-