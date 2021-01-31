В России выявили 18 359 заразившихся коронавирусом за сутки

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 359. Общее число инфицированных в стране достигло 3 850 439, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,48%.
Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 20 040. Всего вылечились 3 300 004 человека. Шестой день подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля вылечившихся выросла до 85,7% от общего числа заразившихся.
Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 485 против 512 днем ранее. Всего от инфекции умерли 73 182 пациента.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,9%.-0-