В России выявили 18 856 случаев заражения коронавирусом за сутки

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 18 856. Всего COVID-19 был диагностирован у 6 975 174 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 690. Всего уже выздоровели 6 236 738 человек.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,4% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло за сутки на 799 против 798 днем ранее. Всего от инфекции умер 185 611 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,66%, следует из данных штаба.-0-