В России выявили 180 071 случай заражения коронавирусом за сутки

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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 071 до 12 810 118, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 1,4%.
Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 12 749, что на 29,3% меньше показателя предыдущего дня (18 032). Снижение произошло в 71 регионе, следует из данных штаба.
Число случаев выздоровления возросло за сутки на 59 583 до 10 569 271. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 60 507.
Число летальных исходов возросло за сутки на 661 до 335 414. Днем ранее было выявлено 714 смертей из-за ковида.-0-