В России выявили 19 744 случая заражения коронавирусом за сутки

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 744. Всего COVID-19 был диагностирован у 7 294 672 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число вылечившихся после COVID-19 россиян возросло за сутки на 11 992. Всего уже выздоровели 6 510 674 человека. Доля вылечившихся выросла до 89,3% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов увеличилось за сутки на 778 против 793 днем ранее, до 198 996.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,73%.-0-