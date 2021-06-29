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29 июня 2021, 11:44

В России выявили 20 616 случаев заражения коронавирусом за сутки

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 616 до 5 493 557. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 697, до 4 984 037. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 652 против 611 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 134 545 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%, следует из данных штаба.-0-

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