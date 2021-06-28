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28 июня 2021, 11:41

В России выявили 21 650 заразившихся коронавирусом за сутки

Фото ТАСС
Фото ТАСС
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 650 - до 5 472 941, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,4%.

Число вылечившихся возросло на 12 626. Всего уже выздоровели 4 969 340 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 611 против 599 днем ранее. Всего от инфекции умерли 133 893 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,45%, следует из данных штаба.

Отмечается, что в Москве число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 124, что стало новым максимумом с начала пандемии. В общей сложности, по данным штаба, в городе с начала пандемии умерли 22 210, или 1,65%, заболевших. За сутки в столице также выявили 7246 случаев заражения против 6723 днем ранее. Всего в Москве заразились 1 346 183 человек, следует из информации штаба.-0-

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