В России выявили 22 498 заразившихся коронавирусом за сутки

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 498 до 7 420 913, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает ТАСС.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с 8 августа. В относительном выражении он составил 0,3%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 13 671 до 6 604 604. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 805 против 822 днем ранее, до 203 900.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,75%, следует из данных штаба.-0-