В России выявили 22 866 случаев заражения коронавирусом за сутки

8 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 866 - до 6 447 750. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%. В частности, за сутки было выявлено 1907 случаев в Санкт-Петербурге, 1527 - в Московской области, 543 - Нижегородской области, 514 - Свердловской области, 480 - Ростовской области.

Число выявленных на этой неделе случаев заражения коронавирусом в России вновь оказалось меньше, чем на прошлой, однако смертность обновила седьмой подряд максимум с начала пандемии.

В настоящее время в России продолжают лечение 527 362 человека.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 15 669 - до 5 755 507. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1217 пациентов в Московской области, 975 - в Санкт-Петербурге, 510 - Красноярском крае, 447 - Свердловской области, 402 - Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 787 против 793 днем ранее - до 164 881. Так, зарегистрировано 45 летальных случаев в Санкт-Петербурге, по 35 - в Краснодарском и Пермском краях, 32 - в Иркутской области, по 26 - в Московской области и Алтайском крае.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,56%, следует из данных штаба.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2761 против 2235 днем ранее - до 1 527 200. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,18%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в столице за сутки возросло на 63 против 67 днем ранее. Всего в Москве с начала пандемии умерли 26 189 заболевших, следует из сообщения штаба.

Число выздоровевших за сутки возросло на 3052 - до 1 389 595. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 111 416 человек.-0-