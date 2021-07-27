В России выявили 23 032 случая заражения коронавирусом за сутки

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 032 - до 6 172 812. Это минимальное значение с 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 116 - до 5 526 950. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 779 против 727 днем ранее - до 155 380. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) возросла до уровня 2,52%, следует из данных штаба.-0-