В России выявили 23 239 случаев заражения коронавирусом за сутки

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 239, это минимум с 2 июля. Всего COVID-19 был диагностирован у 6 149 780 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 200. Всего уже выздоровели 5 506 834 человека.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,5% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло за сутки на 727 против 779 днем ранее. Всего от инфекции умер 154 601 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,51%, следует из данных штаба.-0-