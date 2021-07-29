В России выявили 23 270 случаев заражения коронавирусом за сутки

Фото ТАСС
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 270. Всего COVID-19 диагностирован у 6 218 502 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 834. Всего уже выздоровели 5 568 363 человека.
Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 89,5% от общего числа инфицированных.
Число летальных исходов возросло за сутки на 799 против 798 днем ранее. Всего от инфекции умерли 156 977 человек.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,52%, следует из данных штаба.-0-