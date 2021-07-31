В России выявили 23 807 случаев инфицирования COVID-19 за сутки

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 807, до 6 265 873. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Количество пациентов, которые в настоящее время проходят лечение, увеличилось до 498 691.

Число вылечившихся после заражения COVID-19 возросло за сутки на 19 771, до 5 608 619. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,5% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов стало выше за сутки на 792 против 794 днем ранее - до 158 563.-0-