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31 июля 2021, 16:35

В России выявили 23 807 случаев инфицирования COVID-19 за сутки

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Фото ТАСС
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31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 807, до 6 265 873. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Количество пациентов, которые в настоящее время проходят лечение, увеличилось до 498 691.

Число вылечившихся после заражения COVID-19 возросло за сутки на 19 771, до 5 608 619. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,5% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов стало выше за сутки на 792 против 794 днем ранее - до 158 563.-0-

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