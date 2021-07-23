В России выявили 23 811 случаев заражения коронавирусом за сутки

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 811. Всего COVID-19 был диагностирован у 6 078 522 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 22 547. Всего уже выздоровели 5 450 004 человека.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 86,7% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло за сутки на 795 против 796 днем ранее. Всего от инфекции умер 152 296 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,51%, следует из данных штаба.-0-