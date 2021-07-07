В России выявили 23 962 заразившихся коронавирусом за сутки

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 962, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 5 682 634.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 067, это максимум с 12 февраля. Всего уже выздоровели 5 121 919 человек.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 90,1% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 725 против 737 днем ранее. Всего от инфекции умерли 140 041 пациент.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.-0-