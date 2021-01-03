В России выявили 24 150 заразившихся коронавирусом за сутки - минимум с 25 ноября

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
3 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 150, это минимум новых случаев с 25 ноября. Общее количество инфицированных достигло 3 236 787, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 0,8%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 504 против 447 днем ранее. Всего от инфекции умерли 58 506 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%, следует из данных штаба.-0-