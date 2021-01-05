В России выявили 24 246 заразившихся COVID-19 за сутки

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 24 246 до 3 284 384, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составляет 0,7%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян за сутки увеличилось на 22 632 до 2 662 668. Доля уже вылечившихся пациентов впервые с 3 октября превысила 81%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 518 против 482 днем ранее до 59 506. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%.-0-