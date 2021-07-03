В России выявили 24 439 случаев заражения коронавирусом за сутки - максимум с 15 января

3 июля, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 439, что стало максимумом с 15 января. Об этом сообщили журналистам сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,44%. В общей сложности в стране заразились 5 585 799 человек. В частности, за сутки было выявлено 2596 случаев в Московской области, 1733 - в Санкт-Петербурге, 411 - в Нижегородской области, 357 - в Воронежской области, 329 - в Республике Бурятия.

В настоящее время в России продолжают лечение 395 120 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 899 - до 5 053 417.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,5% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2590 пациентов в Санкт-Петербурге, 1999 - в Московской области, 341 - в Воронежской области, 278 - в Свердловской области, 255 - в Пермском крае.

Количество умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 697 против 679 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии.

Всего из-за инфекции в стране умерли 137 262 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.

Кроме того, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России вырос и составил 1,09. В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор оказался ниже единицы. Это Москва и Самарская область, где он равен 0,97.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.-0-