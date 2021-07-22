В России выявили 24 471 случай заражения коронавирусом за сутки

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 471. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Общее количество заразившихся увеличилось до 6 054 711. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 660, до 5 427 457. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 796 против 783 днем ранее - до 151 501. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,5%, следует из данных штаба.-0-