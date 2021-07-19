В России выявили 24 633 заразившихся COVID-19 за сутки, умерли 719 человек

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 633. Общее число заразившихся увеличилось до 5 982 766, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.
Число смертей за сутки возросло на 719, при этом уже две недели в стране от COVID-19 умирают более 700 человек ежедневно. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 149 138 летальных исходов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,49%, следует из данных штаба.
За минувшие сутки выздоровели 18 764 человека, с начала пандемии - 5 359 995 человек.-0-