В России выявили 24 946 случаев заражения коронавирусом за сутки

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 946, до 10 368 299, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,24%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 42 107. Всего уже вылечились 9 222 486 человек. При этом уже пять дней подряд после ковида выздоравливают свыше 40 тыс. человек. Доля выписанных пациентов увеличилась до 88,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 981, это минимум с 12 октября. Всего с начала пандемии умерли 303 250 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,92%.-0-