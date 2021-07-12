В России выявили 25 140 заразившихся коронавирусом за сутки

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 140, до 5 808 473. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,43%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 710 против 749 днем ранее. Всего от инфекции умерли 143 712 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 429. Всего уже выздоровели 5 216 648 человек. Доля выписанных пациентов снизилась до уровня 89,8% от общего числа заразившихся.-0-