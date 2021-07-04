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04 июля 2021, 12:10

В России выявили 25 142 случая заражения COVID-19 за сутки - максимум со 2 января

Фото ТАСС
Фото ТАСС
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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 142, до 5 610 941, это максимальное значение со 2 января. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованные в воскресенье, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,45%. В частности, за сутки было выявлено 2 696 случаев в Московской области, 1 784 - в Санкт-Петербурге, 432 - в Нижегородской области, 359 - в Воронежской области, 335 - в Забайкальском крае. В настоящее время в России продолжают лечение 404 115 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 484, до 5 068 901. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 1 889 пациентов в Московской области, 1 151 - в Санкт-Петербурге, 352 - в Воронежской области, 311 - в Брянской области, 294 - в Свердловской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 663 против 697 днем ранее, до 137 925. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 104 летальных случая в Санкт-Петербурге, 26 - в Иркутской области, 24 - в Нижегородской области, 23 - в Республике Бурятия, 22 - в Краснодарском крае.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 624 против 7 446 днем ранее, до 1 387 775. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,55%. За сутки в Москве зарегистрировали 111 смертей из-за коронавируса (против 116 днем ранее), их общее число составило 22 895, следует из сообщения штаба. Число вылечившихся после коронавируса в столице возросло за сутки на 5 747, до 1 182 540. В настоящее время в городе продолжают лечение 182 340 человек.-0-

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