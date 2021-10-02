В России выявили 25 219 случаев заражения COVID-19 за сутки

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 219. Общее количество инфицированных в стране достигло 7 560 767. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным с 16 июля. В относительном он составил 0,33%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 17 852, до 6 710 574. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 886 против 887 днем ранее, до 209 028. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,76%, следует из данных штаба.-0-