В России выявили 25 264 случая заражения коронавирусом за сутки

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 264. Общее количество инфицированных достигло 10 292 983, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,25%

Число вылечившихся возросло за сутки на 42 322. Количество выздоровевших за сутки стало максимальным с начала пандемии. Предыдущий максимум - 40 219 вылечившихся - был зарегистрирован 21 декабря. Всего уже выздоровели 9 097 521.

Доля выписанных пациентов возросла до 88,4% от общего числа заразившихся.

Число смертей возросло на 1020 против 1027 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 300 269 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,92%.-0-