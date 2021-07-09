В России выявили 25 766 заразившихся коронавирусом за сутки

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло за сутки на 25 766, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество инфицированных в России достигло 5 733 218.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 832. Всего уже выздоровели 5 165 087 человек.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 90,1% от общего числа инфицированных.

Число летальных исходов возросло на 726 против 734 днем ранее. Всего от инфекции умерли 141 501 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,47%, следует из данных штаба.-0-