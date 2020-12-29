В России выявили 27 002 случая заражения коронавирусом за сутки

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 002 до 3 105 037. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Прирост новых случаев заболевания оказался минимальным с 16 декабря. В относительном выражении прирост числа заболевших третий день находится на уровне 0,9%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 874. Всего выздоровели 2 496 183 человека. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до уровня 80,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 487 днем ранее до 55 827. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.-0-