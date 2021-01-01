В России выявили 27 039 заразившихся коронавирусом за сутки

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 039 - до 3 186 336, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в штабе сообщали о 27 747 новых случаях.

Показатель заболеваемости за последние семь дней составил в среднем 18,9 случая в сутки на каждые 100 тыс. жителей.

В частности, в Москве выявили 5907 заразившихся, Санкт-Петербурге - 3746, в Московской области - 1568, Нижегородской - 506, Свердловской - 398, Ростовской - 392.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составило 548 643, следует из данных штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 536 против 593 днем ранее - до 57 555. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до максимальных с начала пандемии 1,81%, следует из данных штаба.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 25 798 - до 2 580 138. Таким образом, доля уже вылечившихся впервые с начала октября достигла 81% от общего числа заразившихся.-0-