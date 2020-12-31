В России выявили 27 747 случаев заражения коронавирусом за сутки

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 747 до 3 159 297. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших пятый день подряд не превышает 0,9%.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 28 922. Всего уже вылечились 2 554 340 человек. Количество выздоровевших второй день подряд превышает новые случаи заражения в стране.

Общая доля вылечившихся увеличилась до 80,9% от общего числа инфицированных. В частности, за сутки в Москве выписали 6 076 человек (это максимум с 5 декабря), в Санкт-Петербурге - 3 573, в Подмосковье - 1 502, в Крыму - 566, в Красноярском крае - 496, в Ростовской области - 464.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 593 против 599 днем ранее. Всего от инфекции умерли 57 019 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%.-0-