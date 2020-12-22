В России выявили 28 776 заразившихся коронавирусом за сутки

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 776 до 2 906 503. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

Днем ранее штаб сообщил о 29 350 заразившихся за сутки, что стало максимумом с начала пандемии.

Показатель заболеваемости в стране за последние семь дней поднялся до 19,3 случаев в сутки на каждые 100 тыс. жителей.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 158. Всего уже выздоровели 2 319 520 человек, сообщили в оперштабе. Доля вылечившихся осталась на уровне 79,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 561 против 493 днем ранее. Всего от инфекции умерли 51 912 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,79%, следует из данных штаба.-0-