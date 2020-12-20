В России выявили 28 948 заразившихся коронавирусом за сутки - максимум с 6 декабря

20 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 948, что стало максимумом с 6 декабря, следует из опубликованных сегодня данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Больше заболевших в стране выявляли ровно две недели назад, тогда штаб сообщал о 29 039 инфицированных.

Всего с начала пандемии в России подтвердили 2 848 377 случаев заражения (более 1,9% населения).

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Республике Марий Эл, Кемеровской и Магаданской областях (0,6%).

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 1539 в Московской области, 499 - Нижегородской области, 403 - Свердловской области, 397 - Архангельской области и 395 - в Псковской области.

В настоящее время в России болеют 521 862 человека.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом за сутки возросло на 20 915 - до 2 275 657. Вылечились 79,9% заразившихся в стране.

Число летальных исходов за сутки возросло на 511 против 585 днем ранее, до 50 858. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,79%, следует из данных штаба.-0-