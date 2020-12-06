В России выявили 29 039 заразившихся коронавирусом за сутки - новый максимум

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев коронавируса в России за сутки возросло на 29 039, что стало новым максимумом с начала пандемии. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

В целом в России заразились 2 460 770 человек.

Новые 7 512 случаев коронавируса зафиксированы в Москве за сутки. Всего с начала пандемии в столице выявили 647 562 заразившихся.

В настоящее время в России продолжается лечение 479 891 человека. Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 21 342. Всего уже выздоровели 1 937 738 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся снизилась до 78,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 457 против 508 днем ранее. Всего от инфекции умер 43 141 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 1,75%.-0-