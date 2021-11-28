В России выявили 33 548 заразившихся коронавирусом за сутки

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 548 - до 9 570 373, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,35%.

В частности, в Москве число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 3086 против 3430 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 940 495 случаев заражения. В относительном выражении прирост составил 0,16%.

По стране число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 30 646. Всего с начала пандемии уже выздоровели 8 268 111 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1224 против 1239 днем ранее - до 272 755.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,85%, следует из данных штаба.-0-