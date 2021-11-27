В России выявили 33 946 заразившихся коронавирусом за сутки

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 946, до 9 536 825. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев - 0,36%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 36 494. Всего с начала пандемии уже выздоровели 8 237 465 человек. Доля выписанных пациентов достигла 86,4% от всех заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 239 против 1 235 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 271 531 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась 2,85%.-0-