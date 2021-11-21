В России выявили 36 970 подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 970, до 9 331 158. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 1 042 133.

Число вылечившихся после коронавируса возросло за сутки на 32 504, до 8 024 930. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 1252 против 1254 днем ранее, до 264 095. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,83%, следует из данных штаба.-0-