В России выявили 39 165 новых заразившихся коронавирусом за сутки

7 ноября, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 165 до 8 795 095. Об этом сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,45%.

В частности, за сутки был выявлен 2551 случай заражения в Санкт-Петербурге, 1695 - в Самарской области, 796 - в Воронежской, 790 - в Нижегородской. В настоящее время в России продолжают лечение 986 303 человека.

В стране зафиксировано 1179 смертей от коронавируса за сутки. Днем ранее этот показатель составлял 1188. Всего с начала пандемии умерли 246 814 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 26 806. Всего уже выздоровели 7 561 978 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 86% от общего числа заразившихся.-0-