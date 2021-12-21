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21 декабря 2021, 19:02

В России выявили 41 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных в России случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса возросло до 41. Сообщение главы Роспотребнадзора Анны Поповой публикует ТАСС.

"В Российской Федерации выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса "омикрон". Все больные находятся в стационаре", - сказала Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Она уточнила, что на сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное, в том числе потому, что большая часть из них имеет иммунитет.

Анна Попова сообщила, что специалисты Роспотребнадзора выявили около 300 лиц, контактировавших в РФ с пациентами, у которых выявлен штамм "омикрон", все они находятся в изоляции. "На сегодняшний день мы работаем с 300 контактными лицами, они все находятся в изоляции под медицинским наблюдением, и уже четыре человека, у которых при ПЦР-тестировании дали положительный тест на COVID-19", - сказала она.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже примерно в 80 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.-0-

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