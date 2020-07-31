В России выявили 5482 случая заражения COVID-19 за сутки

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся COVID-19 в России увеличилось за сутки на 5482, общее количество инфицированных достигло 839 981. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число выздоровевших пациентов в РФ, у которых ранее диагностировали COVID-19, увеличилось за сутки на 8755, всего уже выздоровели 638 410 человек. Доля выздоровевших превысила 76% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 увеличилось за сутки на 161, всего умерли 13 963 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,66% от всех заразившихся коронавирусом в России.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 17,294 млн, с момента вспышки скончались 671 тыс. человек. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в США (4,510 млн), на втором месте Бразилия (2,610 млн), на третьем - Индия (1,583 млн).-0-