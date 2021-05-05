В России выявили 7975 случаев заражения COVID-19 за сутки

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7975. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 4 847 489 заболевших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7506. Всего уже выздоровели 4 464 550 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 360 против 337 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 111 895 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,31%, следует из данных штаба.-0-