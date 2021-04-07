В России выявили 8294 случая заражения COVID-19 за сутки

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8294. Общее число инфицированных достигло 4 606 162. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших остался на уровне 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9445. Всего уже выздоровели 4 229 480 человек. Доля выписанных пациентов среди всех заразившихся осталась 91,8%.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 374 против 389 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 101 480 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,2%.-0-