В России выявили 8554 случая заражения коронавирусом за сутки

16 мая, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8554, до 4 940 245. Об этом сегодня сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8573. Всего уже выздоровели 4 556 073 человека.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 391 против 364 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умер 115 871 человек.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,35%, следует из данных штаба.
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2789, до 1 137 097.
В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,25%. Днем ранее было выявлено 3073 случая.
За сутки в Москве зарегистрировали 56 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 19 242, следует из сообщения штаба.-0-