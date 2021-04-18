В России выявили 8632 случая заражения коронавирусом за сутки

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8632 до 4 702 101. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7391. Всего уже выздоровели 4 326 780 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 92,02% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 389 против 398 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 105 582 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,25%, следует из данных штаба.-0-