В России выявили 8702 заразившихся коронавирусом за сутки

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8702, до 4 641 390. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7230. Всего уже выздоровели 4 265 509 человек. Доля выписанных пациентов среди всех заразившихся осталась 91,9%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 337 против 402 днем ранее. Всего от инфекции умерли 102 986 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) сохранилась на уровне 2,22%.-0-