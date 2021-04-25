В России выявили 8780 заразившихся коронавирусом за сутки

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25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8780, до 4 762 569, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.
Выздоровели после коронавируса за сутки 7540 пациентов, всего - 4 388 008 человек. Их доля от общего числа заразившихся осталась 92,1%.
Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа возросло на 332 против 399 днем ранее, до 108 232. Количество зарегистрированных за сутки смертей оказалось минимальным с 12 апреля. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,27%.-0-