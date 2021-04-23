В России выявили 8840 случаев заражения коронавирусом за сутки

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8840 - до 4 744 961. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране за сутки возросло на 398 против 397 днем ранее, до 107 501. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,27%, следует из данных штаба.

Вылечившихся после коронавируса в РФ за сутки насчитывается 9407, общий показатель увеличился до 4 371 214. Доля выздоровевших, по данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.-0-