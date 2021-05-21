В России выявили 8937 случаев заражения COVID-19 за сутки

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8937. Общее количество инфицированных в стране достигло 4 983 845. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,18%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9350. Всего уже выздоровели 4 601 120 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 389 против 385 днем ранее. Всего от инфекции умерли 117 739 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,36%, следует из данных штаба.-0-