В России выявили 9021 случай заражения коронавирусом за сутки

3 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9021 - до 4 572 077. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших возрос до 0,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), Магаданской области, Республиках Алтай и Тыва (по 0,01%), в Еврейской автономной области (0,05%). За сутки выявлено 717 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 594 - в Московской области, 274 - Нижегородской области, 242 - Ростовской области, 201 - Самарской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 276 191 человек. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9618. Всего уже выздоровели 4 195 869 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до уровня 91,8% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 1019 пациентов в Санкт-Петербурге, 605 - в Московской области, 331 - Нижегородской области, 231 - Республике Башкортостан, 221 - Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в стране возросло за сутки на 384 против 400 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 100 017 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,19%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки зарегистрировано 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 24 - в Ростовской области, 16 - Ленинградской области, 12 - Краснодарском крае, по 11 - Московской и Тульской областях.

В Москве число заразившихся возросло за сутки на 2011. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 032 666 заболевших. Прирост составил 0,2%. Днем ранее были выявлены 1764 заразившихся.

За сутки умерли из-за коронавируса 52 человека (всего зарегистрировано 16 816 летальных исходов), выписан по выздоровлению 1151 пациент (за все время выздоровели 948 845). В настоящее время в столице продолжают лечение 67 005 человек.-0-