В России выявили 9232 случая заражения коронавирусом за сутки

20 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9232 до 4 974 908. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,03%) и Еврейской автономной области (0,04%).

В частности, за сутки выявлен 791 случай заражения в Санкт-Петербурге, 727 - в Московской области, 196 - в Ростовской области, 143 - в Воронежской области, 142 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 265 777 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9983, что стало максимумом с 15 апреля. Всего уже выздоровели 4 591 770 человек.-0-