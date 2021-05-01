В России выявили 9270 случаев заражения коронавирусом за сутки

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9270 до 4 814 558, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8637. Всего уже выздоровели 4 436 583 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,1% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 392 (против 397 днем ранее) до 110 520. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,3%, следует из данных штаба.-0-